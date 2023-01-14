«Барселона» дома проиграла «Эфесу» в матче Евролиги
В пятницу, 13 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 88:86 (24:17, 21:20, 20:21, 23:28)
П: Ли (21), Бэйкон (19), Уильямс (17), Папаяннис (16).
М: Колсон (29 + 14 подборов), Болдуин (21), Браун (11).
АСВЕЛ (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 79:83 (16:22, 21:30, 23:10, 19:21)
А: Де Коло (14), Каюди (13), Фалль (12).
В: Лопес-Аростеги (13), Радебу (13), Препелич (11), Феррандо (11).
«Партизан» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 83:65 (29:17, 18:19, 20:14, 16:15)
П: Трифунович (15), Папапетру (13), Пантер (12), Лессор (11).
Б: Маринкович (16), Котсар (9), Инок (9).
«Милан» (Италия) — «Жальгирис» (Литва) — 61:66 (9:19, 18:18, 13:22, 21:7)
М: Бэрон (11), Холл (9), Дэвис (8), Тонут (8).
Ж: Хэйс (16), Улановас (13), Шмитс (13).
«Барселона» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 75:80 (9:21, 19:18, 20:23, 27:18)
Б: Хиггинс (17), Миротич (15), да Силва (10).
Э: Мицич (17), Ларкин (17), Пляйсс (12), Бобуа (11).