"Барселона" дома обыграла "Дарюшафаку"

"Барселона" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги обыграла "Дарюшафаку" – 81:77. Лучшим снайпером встречи стал защитник гостей Джеймс Андерсон, набравший 21 очко.
В активе каталонского клуба после 15 матчей семь побед при восьми поражениях. Команда Дэвида Блатта имеет восемь побед при семи поражениях.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Барселона" (Испания) – "Дарюшафака" (Турция) – 82:77 (19:22, 16:18, 24:17, 23:20)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/