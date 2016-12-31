"Барселона" дома обыграла "Дарюшафаку"

"Барселона" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги обыграла "Дарюшафаку" – 81:77. Лучшим снайпером встречи стал защитник гостей Джеймс Андерсон, набравший 21 очко.

В активе каталонского клуба после 15 матчей семь побед при восьми поражениях. Команда Дэвида Блатта имеет восемь побед при семи поражениях.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – "Дарюшафака" (Турция) – 82:77 (19:22, 16:18, 24:17, 23:20)