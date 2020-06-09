«Барселона» договорилась о контракте с Калатесом

«Барселона» и разыгрывающий Ник Калатес договорились о подписании контракта. Соглашение быдует рассчитано на три года, сообщает Eurohoops.

Калатес имел контракт с «Панатинаикосом» на сезон-2020/21, но греческий клуб испытывает финансовые трудности и согласовал с игроком расторжение действующего соглашения.

В сезоне-2019/20 Евролиги Калатес набирал в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 9,1 передачи за матч.