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«Барселона» договорилась о контракте с Калатесом

18:07
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«Барселона» и разыгрывающий Ник Калатес договорились о подписании контракта. Соглашение быдует рассчитано на три года, сообщает Eurohoops.

Калатес имел контракт с «Панатинаикосом» на сезон-2020/21, но греческий клуб испытывает финансовые трудности и согласовал с игроком расторжение действующего соглашения.

В сезоне-2019/20 Евролиги Калатес набирал в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 9,1 передачи за матч.

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