«Барселона» дома обыграла «Црвену Звезду» в матче Евролиги

«Барселона» в матче 30-го тура Евролиги обыграла «Црвену Звезду» со счетом 82:70 (22:15, 25:17, 18:19, 17:19).

Самым результативным на паркете стал форвард каталонцев Никола Миротич, набравший 19 очков.

После этого матча «Барселона» с 19 победами лидирует в турнирной таблице, «Црвена Звезда» с 11 победами — на восьмой строчке.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 82:70 (22:15, 25:17, 18:19, 17:19)

18 марта.