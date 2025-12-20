«Барселона» в третьем овертайме обыграла «Басконию»
В пятницу, 19 декабря, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» на своем паркете проиграл «Дубаю» (76:80), «Жальигирис» переиграл «Партизан» (109:68), «Монако» разгромил «Баварию» (103:77), «Олимпиакос» обыграл АСВЕЛ (107:84), «Црвена Звезда» победила «Виртус» (90:89), «Барселона» в третьем овертайме одолела «Басконию» (134:124 3ОТ).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Дубай» (ОАЭ) — 76:80 (20:17, 17:13, 20:22, 19:28)
Э: Уайлер-Бэбб (12), Бобуа (12), Шмитс (12), Кординье (11).
Д: Кабенгеле (20), Райт (17 + 15 передач), Петрушев (14).
«Жальгирис» (Литва) — «Партизан» (Сербия) — 109:68 (28:15, 25:15, 29:18, 27:20)
Ж: Франсиско (22), Райт (17), Браздейкис (15), Уильямс-Госс (12).
П: Вашингтон (17), Фернанду (16), Бонга (12).
«Монако» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 103:77 (18:17, 29:22, 35:16, 21:22)
М: Окобо (18), Миротич (16), Джеймс (14), Диалло (12).
Б: да Силва (13), Йович (11), Динуидди (10).
«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 107:84 (26:14, 18:20, 31:22, 32:28)
О: Дорси (22), Фурнье (21), Везенков (17).
А: Харрисон (11), Джексон (10), Уотсон (9), Эртель (9).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Виртус Б» (Италия) — 90:89 (23:15, 22:31, 25:24, 20:19)
Ц: Миллер-Макинтайр (21 + 10 передач), Нвора (20), Монеке (13).
В: Эдвардс (29), Вильдоса (16), Олстон (13), Джеллоу (11).
«Барселона» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 134:124 3ОТ (17:26, 30:27, 23:22, 27:22, 9:9, 16:16, 12:2)
Бар: Пантер (43), Саторански (23), Клайберн (12), Эрнангомес (12).
Бас: Ховард (33), Луваву-Кабарро (26), Диаките (14), Диоп (14).