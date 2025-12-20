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«Барселона» в третьем овертайме обыграла «Басконию»

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 19 декабря, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете проиграл «Дубаю» (76:80), «Жальигирис» переиграл «Партизан» (109:68), «Монако» разгромил «Баварию» (103:77), «Олимпиакос» обыграл АСВЕЛ (107:84), «Црвена Звезда» победила «Виртус» (90:89), «Барселона» в третьем овертайме одолела «Басконию» (134:124 3ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Дубай» (ОАЭ) — 76:80 (20:17, 17:13, 20:22, 19:28)

Э: Уайлер-Бэбб (12), Бобуа (12), Шмитс (12), Кординье (11).

Д: Кабенгеле (20), Райт (17 + 15 передач), Петрушев (14).

«Жальгирис» (Литва) — «Партизан» (Сербия) — 109:68 (28:15, 25:15, 29:18, 27:20)

Ж: Франсиско (22), Райт (17), Браздейкис (15), Уильямс-Госс (12).

П: Вашингтон (17), Фернанду (16), Бонга (12).

«Монако» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 103:77 (18:17, 29:22, 35:16, 21:22)

М: Окобо (18), Миротич (16), Джеймс (14), Диалло (12).

Б: да Силва (13), Йович (11), Динуидди (10).

«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 107:84 (26:14, 18:20, 31:22, 32:28)

О: Дорси (22), Фурнье (21), Везенков (17).

А: Харрисон (11), Джексон (10), Уотсон (9), Эртель (9).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Виртус Б» (Италия) — 90:89 (23:15, 22:31, 25:24, 20:19)

Ц: Миллер-Макинтайр (21 + 10 передач), Нвора (20), Монеке (13).

В: Эдвардс (29), Вильдоса (16), Олстон (13), Джеллоу (11).

«Барселона» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 134:124 3ОТ (17:26, 30:27, 23:22, 27:22, 9:9, 16:16, 12:2)

Бар: Пантер (43), Саторански (23), Клайберн (12), Эрнангомес (12).

Бас: Ховард (33), Луваву-Кабарро (26), Диаките (14), Диоп (14).

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Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
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