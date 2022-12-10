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Сегодня, 00:39

АСВЕЛ переиграл «Барселону». Де Коло за секунду до конца матча реализовал победный бросок

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» на своем паркете проиграла АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:75.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Эфес» (Турция) — 60:86 (19:25, 14:8, 15:30, 12:23)

Ж: Кавано (15), Браздейкис (9), Улановас (9).

Э: Бобуа (20), Мицич (19), Клайберн (17).

«Олимпиакос» (Греция) — «Виртус Б» (Италия) — 117:71 (31:15, 30:20, 23:20, 33:16)

О: Везенков (19), Фалль (15), Питерс (15), Маккиссик (13).

В: Мики (12), Бако (10), Кординье (9), Шенгелия (9).

«Барселона» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 74:75 (15:21, 31:19, 16:17, 12:18)

Б: Миротич (17), Лапровиттола (14), Курич (13).

А: Де Коло (19), Фалль (14 + 18 подборов), Джексон-Картрайт (10).

«Баскония» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 78:53 (17:10, 27:20, 11:12, 23:11)

Бас: Хенри (14 + 10 передач), Костелло (14), Инок (10).

Бав: Обст (12), Гиллеспи (8 + 12 подборов), Уинстон (10).

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