Барцокас назвал ключевые моменты матча против «Химок»

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас назвал очень важной победу над «Химками» в Евролиге (105:88).

— Очень важная победа для нашей команды, — цитирует пресс-служба подмосковного клуба Барцокаса. — В данный момент мы близки к тому, чтобы завершить первый круг Евролиги, впереди у нас перенесенная выездная игра с «Виллербаном», которую мы сыграем во втором круге. Было много взлетов и падений, и для нас крайне важно было «завершить» этот круг гостевой победой. Нам противостояли «Химки», клуб, который я очень уважаю: всю организацию, болельщиков, игроков. Хочу поздравить своих игроков с победой. Что касается ключевых моментов, то это наша защита в третьей четверти. Также я хотел бы выделить защитные действия Дженкинса против Шведа. Чарльз провел на площадке почти 25 минут и отлично защищался, а когда его не было, Алексей проявил свой невероятный талант. В то же время вся команда приложила усилия, и я бы хотел поблагодарить игроков за эту победу.