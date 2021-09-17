Атакующий защитник «Барселоны» Абринес пропустит 4 месяца
Атакующий защитник «Барселоны» Алекс Абринес успешно перенес операцию на левом колене. Как сообщает Eurohoops, 28-летний испанец пропустит четыре месяца.
В прошлом сезоне Евролиги Абринес набирал в среднем за матч по 6,1 очка и 1,8 подбора. В чемпионате Испании он сыграл в 39 матчах, набирая в среднем 7,8 очка и 2,8 подбора.
Напомним, в июне Абринес продлил контракт с «Барселоной» на 5 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю