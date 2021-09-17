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Атакующий защитник «Барселоны» Абринес пропустит 4 месяца

03:29
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Атакующий защитник «Барселоны» Алекс Абринес успешно перенес операцию на левом колене. Как сообщает Eurohoops, 28-летний испанец пропустит четыре месяца.

В прошлом сезоне Евролиги Абринес набирал в среднем за матч по 6,1 очка и 1,8 подбора. В чемпионате Испании он сыграл в 39 матчах, набирая в среднем 7,8 очка и 2,8 подбора.

Напомним, в июне Абринес продлил контракт с «Барселоной» на 5 лет.

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Евгений Козинов все материалы автора

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