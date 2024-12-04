«Реал» проиграл АСВЕЛу в Евролиге

Читать «СЭ» в

Во вторник, 3 декабря, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» переиграл «Баварию» (101:90), АСВЕЛ выиграл у «Реала» (80:78), «Маккаби» дома проиграл «Парижу» (81:93), «Панатинаикос» победил «Барселону» (90:89), «Баскония» одержала победу над «Фенербахче» (88:76), «Жальгирис» потерпел поражение от «Партизана» (78:84).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 101:90 (27:22, 29:26, 18:25, 27:17)

Э: Томпсон (19), Отуру (14), Шмитс (13), Османи (13), Нвора (12).

Б: Букер (27), Эдвардс (20), Уайлер-Бэбб (17).

АСВЕЛ (Франция) — «Реал» (Испания) — 80:78 (30:26, 21:17, 8:23, 21:12)

А: Маледон (23), Ли (13), Ндиайе (12).

Р: Хезоня (19), Дек (17), Тавареш (10).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Париж» (Франция) — 81:93 (18:22, 18:28, 22:18, 23:25)

М: Рэндолф (14), Йокубайтис (12), Хорд (12), Шайок (12).

П: Шортс (22), Ло (19), Ифи (15), Уорд (14).

«Панатинаикос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 90:89 (25:19, 20:26, 18:24, 27:20)

П: Нанн (29), Браун (18), Лессор (16).

Б: Нуньес (19), Паркер (15), Абринес (13), Саторански (11).

«Баскония» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 88:76 (26:12, 19:13, 18:22, 25:29)

Б: Ховард (17), Ронгавопулос (15), Болдуин (14), Холл (14), Седекерскис (12).

Ф: Жагарс (13), Биберович (13), Хэйс (11), Болдуин (10).

«Партизан» (Сербия) — «Жальгирис» (Литва) — 84:78 (22:19, 22:22, 20:23, 20:14)

П: К. Джонс (19 + 10 передач), Джонс (15), Ниликина (15).

Ж: Уокер (26), Улановас (12), Мэнек (12).