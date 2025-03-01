Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Евролига

1 марта 2025, 01:49

«Панатинаикос» обыграл АСВЕЛ в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 28 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» выиграл у «Альбы» (98:73), «Виртус» потерпел поражение от «Олимпиакоса» (70:92), «Партизан» переиграл «Басконию» (86:73), «Панатинаикос» обыграл АСВЕЛ (96:93).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Альба» (Германия) — 98:73 (24:21, 24:14, 20:20, 30:18)

Э: Нвора (18), Шмитс (17), Пуарье (14), Брайант (12), Уиллис (12).

А: Уэтзелл (20), Маккормак (13), Томас (10).

«Виртус Б» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 70:92 (14:34, 15:20, 25:14, 16:24)

В: Кординье (15), Хэкетт (10), Диуф (9).

О: Фурнье (12), Везенков (12), Фалль (12), Питерс (12), Милутинов (12).

«Партизан» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 86:73 (25:18, 20:7, 18:26, 23:22)

П: К. Джонс (21), Браун (19), Майк (9).

Б: Ронгавопулос (11), Луваву-Кабарро (11), Форрест (10), Шаманич (10).

АСВЕЛ (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 93:96 (16:25, 28:29, 19:17, 30:25)

А: Аженса (18), Сако (17), Де Коло (16), Харрисон (12).

П: Нанн (24), Эрнангомес (15), Митоглу (14), Слукас (12).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Виртус
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Панатинаикос
БК Партизан
Евролига
Читайте также
Три человека катапультировались из разбившегося во Франции самолета
В Венесуэле продолжается разбор завалов после землетрясения. Жену и детей футболиста Трехо нашли мертвыми
В ВОЗ сообщили о гибели 1,3 тыс. людей в Европе из-за жары
«Спартак» интересуется Тюкавиным, «Краснодар» смирился с уходом Сперцяна, «Зенит» нашел сменщика Соболеву. Главные трансферные слухи
Новак назвал импорт топлива одной из мер стабилизации рынка РФ
11 федераций хотят запретить российским гимнастам выступать с флагом
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Госдуме РФ объяснили перформанс фанатов «Црвена Звезды» поддержкой возвращения российских спортсменов на международную арену

Валуев о перформансе фанатов «Црвены Звезды»: «Мы благодарны сербам за поддержку»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости