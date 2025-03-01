«Панатинаикос» обыграл АСВЕЛ в Евролиге
В пятницу, 28 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» выиграл у «Альбы» (98:73), «Виртус» потерпел поражение от «Олимпиакоса» (70:92), «Партизан» переиграл «Басконию» (86:73), «Панатинаикос» обыграл АСВЕЛ (96:93).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Альба» (Германия) — 98:73 (24:21, 24:14, 20:20, 30:18)
Э: Нвора (18), Шмитс (17), Пуарье (14), Брайант (12), Уиллис (12).
А: Уэтзелл (20), Маккормак (13), Томас (10).
«Виртус Б» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 70:92 (14:34, 15:20, 25:14, 16:24)
В: Кординье (15), Хэкетт (10), Диуф (9).
О: Фурнье (12), Везенков (12), Фалль (12), Питерс (12), Милутинов (12).
«Партизан» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 86:73 (25:18, 20:7, 18:26, 23:22)
П: К. Джонс (21), Браун (19), Майк (9).
Б: Ронгавопулос (11), Луваву-Кабарро (11), Форрест (10), Шаманич (10).
АСВЕЛ (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 93:96 (16:25, 28:29, 19:17, 30:25)
А: Аженса (18), Сако (17), Де Коло (16), Харрисон (12).
П: Нанн (24), Эрнангомес (15), Митоглу (14), Слукас (12).