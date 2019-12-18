АСВЕЛ нанес разгромное поражение курскому «Динамо» в Евролиге

АСВЕЛ в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил курское «Динамо» — 84:59. Россиянки уверенно выиграли первую четверть, но затем не смогли оказать достойного сопротивления.

«Динамо» с 4 победами в 8 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице группы В. Француженки (3-5) — седьмые.

Баскетбол

Евролига. Женщины

Группа B

АСВЕЛ (Франция) — «Динамо К» (Россия) — 84:59 (10:20, 27:12, 26:15, 21:12)

18 декабря.