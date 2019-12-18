АСВЕЛ нанес разгромное поражение курскому «Динамо» в Евролиге
18 декабря 2019, 23:50
АСВЕЛ в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил курское «Динамо» — 84:59. Россиянки уверенно выиграли первую четверть, но затем не смогли оказать достойного сопротивления.
«Динамо» с 4 победами в 8 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице группы В. Француженки (3-5) — седьмые.
Баскетбол
Евролига. Женщины
Группа B
АСВЕЛ (Франция) — «Динамо К» (Россия) — 84:59 (10:20, 27:12, 26:15, 21:12)
18 декабря.
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