«Монако» разгромил АСВЕЛ в Евролиге

АСВЕЛ на своем паркете проиграл «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 52:84.

Форвард монегасков Никола Миротич и разыгрывающий защитник Майк Джеймс набрали по 12 очков, став самыми результативными игроками встречи.

«Монако» с результатом 7-5 идет на 7-й строчке в турнирной таблице. АСВЕЛ — последний с тремя победами в 12 играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Монако» (Франция) — 52:84 (11:14, 10:20, 19:30, 12:20)

А: Уотсон (7), Эртель (7), Сельяс (7).

М: Джеймс (12), Миротич (12), Окобо (11), Диалло (9).