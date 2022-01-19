АСВЕЛ проиграл «Монако», «Милан» обыграл «Альбу»

«Милан» выиграл у «Альбы» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 84:76. В другой встрече АСВЕЛ проиграл «Монако» — 75:100.

Евролига

Мужчины

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Альба» (Германия) — 84:76 (22:24, 16:16, 22:19, 24:17)

М: Датоме (15), Хайнс (12), Мелли (10), Риччи (10).

А: Ло (13), Зусман (10), Блатт (9), Сикма (9).

АСВЕЛ (Франция) — «Монако» (Франция) — 75:100 (24:27, 17:24, 17:25, 17:24)

А: Найт (19), Озетковски (15), Окобо (10).

М: Мотеюнас (22), Бэйкон (21), Джеймс (20), Диалло (17 + 10 подборов).