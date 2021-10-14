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«Альба» уступила «Басконии», «Маккаби» победил АСВЕЛ

14 октября, 22:58
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Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Альба» дома проиграла «Басконии» (76:80). АСВЕЛ уступил «Маккаби» (85:93).

Евролига. Мужчина

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 76:80 (15:21, 14:31, 18:10, 29:18)

АСВЕЛ (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 85:93 (21:25, 21:24, 20:26, 23:18)

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Евгений Петров все материалы автора
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