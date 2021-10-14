«Альба» уступила «Басконии», «Маккаби» победил АСВЕЛ
Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Альба» дома проиграла «Басконии» (76:80). АСВЕЛ уступил «Маккаби» (85:93).
Евролига. Мужчина
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 76:80 (15:21, 14:31, 18:10, 29:18)
АСВЕЛ (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 85:93 (21:25, 21:24, 20:26, 23:18)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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