Астахов оценил шансы Шведа сыграть с «Панатинаикосом»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов не отрицает, что защитник Алексей Швед может сыграть в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Игра состоится 2 октября.

— Алексей индивидуально тренируется уже продолжительный период времени, — цитируют «Известия» Астахова. — Возможно, в четверг он подключится к общей группе. Все зависит от его самочувствия, насколько его беспокоит микронадрыв. Так что шансы на его участие в игре с «Панатинаикосом» примерно 50 на 50.

Мы давно не играли в Евролиге и соскучились по большому европейскому баскетболу. При всех наших сложностях и проблемах постараемся показать максимум, порадовать наших болельщиков и, надеюсь, сами получим удовольствие от процесса. Важно начать евросезон с домашнего успеха.