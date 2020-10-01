Астахов оценил шансы Шведа сыграть с «Панатинаикосом»
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов не отрицает, что защитник Алексей Швед может сыграть в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Игра состоится 2 октября.
— Алексей индивидуально тренируется уже продолжительный период времени, — цитируют «Известия» Астахова. — Возможно, в четверг он подключится к общей группе. Все зависит от его самочувствия, насколько его беспокоит микронадрыв. Так что шансы на его участие в игре с «Панатинаикосом» примерно 50 на 50.
Мы давно не играли в Евролиге и соскучились по большому европейскому баскетболу. При всех наших сложностях и проблемах постараемся показать максимум, порадовать наших болельщиков и, надеюсь, сами получим удовольствие от процесса. Важно начать евросезон с домашнего успеха.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1067556/timur-ganeev/deistvuiut-po-planu-tcska-zenit-i-khimki-startuiut-v-evrolige