Аргирис Педулакис: «Во второй половине матча с «Химками» было несколько ключевых моментов»

Главный тренер «Панатинаикоса» Аргирис Педулакис после поражения от «Химок» в матче регулярного чемпионата Евролиги (86:103) отметил, что вторая половина стала ключевой.

— Если брать вторую половину, то в ней было несколько ключевых моментов, — цитирует пресс-служба подмосковного клуба Педулакиса. — Главный — подборы в защите. «Химки» получили много возможностей для атак второго шанса, а мы недостаточно уделили этому внимания.

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей