Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Аргирис Педулакис: «Во второй половине матча с «Химками» было несколько ключевых моментов»

01:50

Главный тренер «Панатинаикоса» Аргирис Педулакис после поражения от «Химок» в матче регулярного чемпионата Евролиги (86:103) отметил, что вторая половина стала ключевой.

— Если брать вторую половину, то в ней было несколько ключевых моментов, — цитирует пресс-служба подмосковного клуба Педулакиса. — Главный — подборы в защите. «Химки» получили много возможностей для атак второго шанса, а мы недостаточно уделили этому внимания.

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/season/report/2019/october/812/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир