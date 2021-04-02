Антонов рассказал о настрое ЦСКА на матч с «Химками» в Евролиге

Форвард ЦСКА Семен Антонов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».

«Химки» не нуждаются в представлении, и нас ждет очередное «Дерби Ленинградки» в рамках Евролиги. Понятно, что у соперников есть кадровые проблемы, но в недавних матчах — против АСВЕЛа, против «Зенита» в Лиге ВТБ — они показывают, что дело не в отсутствующих, а в тех ребятах, что есть в составе. Нам нужно сделать акцент на их сильных и слабых сторонах. Конечно, рассчитываем на поддержку болельщиков, будем стараться одержать победу, чтобы решать свои следующие задачи. Сейчас мы сделали только первый шаг, попали в плей-офф, теперь нужно заработать преимущество домашней площадки, чтобы в плей-офф было чуточку легче», — приводит слова Антонова пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало встречи — в 20:00 мск.

ЦСКА, одержав 21 победу в 31 матче, занимает 3-е место в Евролиге и гарантировал себе место в плей-офф. «Химки» с 4 победами замыкают турнирную таблицу.