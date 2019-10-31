Андрей Воронцевич: «Олимпиакос» не удивил ЦСКА»

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (79:84) в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы потерпели первое поражение

— В общем-то, мы догоняли и обгоняли соперника, — цитирует форварда News.ru. — В первой четверти может что-то не складывалось, хотя и вели десять очков. Так что инициатива точно была на нашей стороне. Игра была такая, как мы называем «очко в очко», но где-то в начале четвёртой четверти мы просто не воплотили в жизнь свои открытые броски. Было несколько потерь, благодаря чему соперник убегал, забивал, а мы в свою очередь не могли реализоваться. Тем самым не удалось сократить тот задел, который сделал «Олимпиакос». Для нас, наверное, самой большой потерей в матче стал атакующий и разыгрывающий защитник Данни Хэккетт. Пожелали ему здоровья. Будем добавлять и работать за себя и за того парня.

— Удалось «Олимпиакосу» вас как-то удивить? Или соперник провёл достаточно обычную игру?

— Не удивил. Мы знали, что они всегда сражаются, никогда не опускают руки. «Олимпиакос» — команда бойцов.

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