Андрей Воронцевич: "Мы вынуждаем "Басконию" фолить"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич сказал, что после победы над "Басконией" (94:68) в первом матче плей-офф Евролиги команде нужно быть готовой к очень жесткой игре в четверг.

- У "Басконии" высокий состав, прямо очень большие ребята играют. И они стараются забирать отскоки, особенно в нападении. Хотя на этот раз мы не проиграли подбор. А разница в том, что в сегодняшнем матче у нас было больше задора.

- "Кормить" соперника фолами - часть плана на игру?

- Да-да. Это даже не потому, что мы хотим кого-то из соперников усадить на скамейку. Мы агрессивно атакуем, и "Басконии" ничего не остается, как останавливать нас с нарушением правил.

- Было ощущение, что в последней четверти гости уже экономят силы на второй матч?

- Думаю, да. К концу третьей четверти уже было понятно, что мы не упустим преимущество в 20 очков. Но тем не менее, соперники старались, играли до конца. Нам нужно готовиться к очень жесткой игре в четверг. "Баскония" не та команда, которая сдается после первого поражения. Мы разберем свою игру, в среду потренируемся, и вперед. Это хорошая победа, но ее нужно уже забыть и готовиться ко второму матчу. (Антон Бабошин)

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