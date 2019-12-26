Андрей Воронцевич: «Матчи против бывших одноклубников и тренеров не могут быть рядовыми»

Вице-капитан ЦСКА Андрей Воронцевич перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Милана» отметил, что игра против бывшего тренера не может быть рядовой. Миланскую команду тренирует Этторе Мессине?, который работал с армейцами с 2012 по 2014 год.

— Конечно, мне будет очень интересно сыграть против тренера Мессины, которому я очень благодарен, Серхио Родригеса и Владе Мицова, которые тоже защищали цвета нашего клуба, — цитируют «Известия» Воронцевича. — Матчи против бывших одноклубников и тренеров не могут быть рядовыми. Мы разбирали итальянский клуб. Команда очень сбалансированная. Нам важно не дать разбросаться Родригесу, сдержать больших — Гудайтиса и Тарчевски. Плюс есть ветеран Скола, который, если поймает свою игру, может набрать 20-30 очков. Поэтому нам будет непросто, будем играть от своей защиты.