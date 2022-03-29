Андрей Ватутин заявил, что ЦСКА сложно перестраиваться после исключения из Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клубу непросто перестраиваться после исключения команды из Евролиги.

«Мы перешли в совсем другой график — раньше у нас было две-три игры за семь дней, а сейчас одна игра в неделю, а то и в две. Это сложное перестроение и для тренеров, и для игроков. Совсем другой ритм, и требуется перестраиваться», — цитирует Ватутина ТАСС.

22 марта стало известно, что Евролига исключила ЦСКА, «Зенит» и УНИКС из участников сезона-2021/22. Результаты матчей с участием российских клубов аннулированы. Также из Еврокубка был исключен «Локомотив-Кубань».