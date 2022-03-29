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Сегодня, 11:48

Андрей Ватутин заявил, что ЦСКА сложно перестраиваться после исключения из Евролиги

Ватутин рассказал о состоянии ЦСКА после исключения клуба из Евролиги
Виктория Кравченко
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клубу непросто перестраиваться после исключения команды из Евролиги.

«Мы перешли в совсем другой график — раньше у нас было две-три игры за семь дней, а сейчас одна игра в неделю, а то и в две. Это сложное перестроение и для тренеров, и для игроков. Совсем другой ритм, и требуется перестраиваться», — цитирует Ватутина ТАСС.

22 марта стало известно, что Евролига исключила ЦСКА, «Зенит» и УНИКС из участников сезона-2021/22. Результаты матчей с участием российских клубов аннулированы. Также из Еврокубка был исключен «Локомотив-Кубань».

Источник: https://tass.ru/sport/14212735
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Ватутин
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