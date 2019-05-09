Андрей Ватутин: "Все разговоры о контрактах будем вести после "Финала четырех"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что все переговоры по контрактам игроков и тренеров будут вестись после "Финала четырех" Евролиги. В конце июня истекают контракты почти у всех игроков основы: Нандо Де Коло, Кайл Хайнс, Алек Питерс, Уилл Клайберн, Кори Хиггинс, Отелло Хантер и Семен Антонов, а также заканчивается соглашение у главного тренера Димитриса Итудиса.

– Все разговоры о контрактах игроков и тренеров по традиции последних лет мы будем вести после "Финала четырех" Евролиги, – цитируют "Известия" Ватутина. – Но все должны понять, что мы в первую очередь должны определиться с тренером и только после этого будут какие-то движения в плане подписания игроков.