Андрей Ватутин: «Все клубы Евролиги не выплачивают зарплаты баскетболистам и тренерам»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о финансовой ситуации в своем и других клубах Евролиги. Ранее сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

«У всех клубов сейчас отсутствует доходная часть, поскольку никто не продает билеты, права на телетрансляции, — цитирует Ватутина РБК. — Мы по минимуму продаем сувенирную продукцию. На сегодня наши расходы — зарплаты сотрудникам. Сейчас все клубы Евролиги не выплачивают зарплаты своим баскетболистам и тренерам, поскольку уже несколько недель проходят переговоры между профсоюзом игроков и руководством турнира, чтобы найти общий знаменатель. Все понимают, что рассчитывать на стопроцентные выплаты никто не может. Пока не будет достигнут консенсус, выплат не будет».

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 227 480 человек. Зафиксировано 152 979 летальных исхода от инфекции, вылечились 568 175 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.