Андрей Ватутин: "Подумаем, что мы можем сделать для Витории после победы ЦСКА в Евролиге"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин – о победе команды в Евролиге. В финале турнира столичный клуб обыграл турецкий "Эфес" (91:83). "Финал четырех" прошел в испанском городе Витория-Гастейс.

- Может, после такой победной серии стоит перевезти команду в Виторию и играть на этой площадке постоянно?

- Мысль хорошая. Конечно, переезжать никуда не будем, мы московский ЦСКА. Но я правда думаю, что мы можем сделать для Витории. Это очень хороший город, очень баскетбольный, здесь прекрасная атмосфера. И победный, соответствует названию. Я гулял по улицам - все узнают, все разбираются в баскетболе. Витория для нас уже много лет счастливое место. Мы много раз побеждали здесь в плей-офф, теперь выиграли и "Финал четырех". Подумаем, что можно сделать, в том числе и для того самого "железного человека". Какой подарок ему подарить в знак признательности. Но он точно будет доволен, обещаю.

- В полуфинале команда проигрывала 14 очков, но победила. В этом матче вела те же 14 очков, но соперник все время догонял. Возникали неприятные мысли?

- В моей голове возникали такие мысли, что мне стыдно даже говорить. Но секунд за 12 до конца они все ушли. Еще один момент - вы помните, когда ЦСКА до нынешнего сезона в последний раз уступал дома в плей-офф? В 2008-м "Олимпиакосу". И в тот год мы выиграли Евролигу. И я напомнил об этом после проигрыша "Басконии", в раздевалке. Как президент сказал, так команда и сделала. (Антон Бабошин)

ЦСКА – чемпион Евролиги! Четырехкратный!