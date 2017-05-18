Андрей Ватутин: "Игроки ЦСКА спокойны и уверены в себе"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин перед полуфиналом Евролиги "Олимпиакосом" сказал, что не ждет сюрпризов в этом финале четырех, а также рассказал о состоянии Милоша Теодосича.

– Главные оценки даст игра. У нас сегодня будет тренировка, но, наверное, не совсем полноценная, потому что часть ее будет открытой. Да и все, что можно, мы уже приготовили в Москве. Надеюсь, что прошлогодняя победа в Берлине сняла с нас груз ответственности и избавила от части давления извне. Как мне кажется, команда выглядит в хорошем смысле спокойной и уверенной в себе. Но как будет на самом деле, увидим завтра. Сюрпризов в этом "Финале четырех" не будет – если бы меня спросили перед началом сезона, какие команды сюда попадут, назвал бы именно эти четыре. Потому что двухкруговой турнир и плей-офф до четырех побед – самая логичная система для определения сильнейших.

– Что беспокоит в первую очередь?

– Теодосич не тренировался три недели из-за травмы стопы, проходил терапию. К сожалению, те экстренные усилия, которые мы приложили, чтобы он сыграл с "Басконией" – за что снимаю перед ним шляпу, – привели к такому результату. И еще точно пропустит полуфинал Дмитрий Кулагин. (Антон БАБОШИН)