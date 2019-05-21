Андрей Ватутин: "Это особенная победа"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин признался, что победа в Евролиге является особенной для него. Также он отметил, что готов несколько дней отвечать на пощдравления.

– Не буду скрывать, это особенная победа, - цитируют "Известия" Ватутина. - Фаворитом "Финала четырех" был "Реал", а "Фенербахче" выиграл регулярный сезон. На нас никто не ставил, но я верил в команду. Мы собрались в самый нужный момент, практически все ребята набрали оптимальную форму в апреле-мае. Это дорогого стоит.

В матче с "Басконией" мы впервые за 11 лет проиграли дома в плей-офф Евролиги. Это был тяжелый момент, нас много критиковали. Но в раздевалке я напомнил, что в 2008 году после поражения в Москве от "Олимпиакоса" в четвертьфинальной серии клуб в итоге взял чемпионство. Возьмем и сейчас. Так что можно сказать, что ребята выполнили наказ президента (смеется).

Приходит очень много поздравлений. После победы в "Финале четырех" в Берлине-2016 отвечал на них три дня. Думаю, в этот раз ситуация повторится. Это безусловно приятно​.

– Полуфинал с "Реалом" был сложнее, чем финал с "Анадолу"?

– Я бы так не сказал. "Анадолу" – классная команда, которая больше всех забивала со средней дистанции в этом сезоне Евролиги. У них есть минимум пять игроков, которые способны создать себе момент для броска только за счет индивидуальных действий. К тому же на них не было никакого давления. Они и так прыгнули выше головы и могли играть в свое удовольствие. От нас же все ждали только победы в финале.