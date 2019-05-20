Андрей Ватутин: "ЦСКА на 100 процентов заслужил победу в Евролиге"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин – о победе команды в Евролиге. В финале турнира столичный клуб обыграл турецкий "Эфес" (91:83).
- Мне немного трудно подобрать слова - не потому что я стою с бутылкой шампанского в руке, просто сил нет, - начал Ватутин. - Мне один товарищ сказал после игры, что я дважды молодец - во-первых, мы выиграли, а во-вторых, я во время матча инфаркт не получил. Это большая победа, поздравляю болельщиков и всех, кто нас поддерживал в течение сезона. Думаю, мы на 100 процентов заслужили этот титул. И "регуляркой", и плей-офф, и тем, как сыграли в полуфинале, и этим матчем. Горжусь ЦСКА, горжусь, что работаю здесь. Это большой день в нашей и моей жизни. Сейчас надо это все хорошо отметить - мы уже, в принципе, начали.
- А какой план?
- Есть и "план А", и "план В", и "план С" (смеется). Главная задача - чтобы завтра все оказались в самолете, с остальным мы справимся. Это день, который потом можно вспоминать всю жизнь.
- Сколько отведете на празднование?
- Одну ночь. А дальше посмотрим - в самолете по внешнему виду будет понятно, кому нужен еще денек. У нас уже через три дня начинается плей-офф Единой лиги. А после "Финала четырех" всегда тяжело играть, вне зависимости от результата случается эмоциональное опустошение. Надо найти силы, чтобы как-то справиться с "Зенитом". (Антон Бабошин)
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https://www.sport-express.ru/basketball/euroleague/reviews/basketbol-evroliga-final-cska-efes-91-83-obzor-match-1546751/