Андрей Ватутин: "ЦСКА на 100 процентов заслужил победу в Евролиге"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин – о победе команды в Евролиге. В финале турнира столичный клуб обыграл турецкий "Эфес" (91:83).

- Мне немного трудно подобрать слова - не потому что я стою с бутылкой шампанского в руке, просто сил нет, - начал Ватутин. - Мне один товарищ сказал после игры, что я дважды молодец - во-первых, мы выиграли, а во-вторых, я во время матча инфаркт не получил. Это большая победа, поздравляю болельщиков и всех, кто нас поддерживал в течение сезона. Думаю, мы на 100 процентов заслужили этот титул. И "регуляркой", и плей-офф, и тем, как сыграли в полуфинале, и этим матчем. Горжусь ЦСКА, горжусь, что работаю здесь. Это большой день в нашей и моей жизни. Сейчас надо это все хорошо отметить - мы уже, в принципе, начали.

- А какой план?

- Есть и "план А", и "план В", и "план С" (смеется). Главная задача - чтобы завтра все оказались в самолете, с остальным мы справимся. Это день, который потом можно вспоминать всю жизнь.

- Сколько отведете на празднование?

- Одну ночь. А дальше посмотрим - в самолете по внешнему виду будет понятно, кому нужен еще денек. У нас уже через три дня начинается плей-офф Единой лиги. А после "Финала четырех" всегда тяжело играть, вне зависимости от результата случается эмоциональное опустошение. Надо найти силы, чтобы как-то справиться с "Зенитом". (Антон Бабошин)

ЦСКА – чемпион Евролиги! Четырехкратный!