Андрей Кириленко: "Уверен, что Швед обязательно поможет "Химкам" в борьбе за выход в плей-офф"

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что Алексей Швед​ сможет вернуться после травмы и помочь своей команде в борьбе за плей-офф Евролиги. 30-летний россиянин вернулся в строй после травмы.

– Алексей Швед тоже уже давно не играет после травмы и точно пропустит Матч звезд и еще несколько игр своего клуба. Как вы думаете, он успеет набрать форму и помочь "Химкам" выйти в плей-офф Евролиги?

– Знаю, что у него большое желание вернуться на паркет. При этом он правильно делает, что не форсирует свое возвращение. Важно полностью залечить свою травму и уже здоровым начать работать без ограничений. Что касается перспектив "Химок", то при Куртинайтисе команда стала более сбалансированной. Уверен, что они будут бороться за выход в плей-офф до самого конца, и Швед им в этом обязательно поможет.