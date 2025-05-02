Баскетбол
2 мая, 22:39

«Анадолу Эфес» победил «Панатинаикос» и сравнял счет в серии

Руслан Минаев

«Анадолу Эфес» дома обыграл «Панатинаикос» в четвертом матче серии 1/4 финала Евролиги — 85:82.

У турецкого клуба самым результативным игроком стал Элайджа Брайант — 19 очков. У греческого клуба больше всех очков набрал Джеди Осман — 22.

Счет в серии до трех побед стал равным — 2-2. Пятая игра пройдет 6 мая в Афинах.

Баскетбол

Евролига. 1/4 финала

«Анадолу Эфес» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 85:82 (21:18, 17:15, 22:26, 25:23)

