«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес», «Фенербахче» победил «Маккаби»
«Барселона» на выезде обыграла «Анадолу Эфес» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 97:88.
Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард каталонцев Чимези Мету, набравший 21 очко.
В параллельных матчах «Фенербахче» победил тель-авивский «Маккаби» (84:82), а «Альба» уступила «Парижу» (83:92).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Анадолу Эфес» — «Барселона» — 88:97 (26:29, 25:26, 15:21, 22:21)
Ан: Дэн (16), Нвора (13), Брайант (12)
Б: Мету (21), Пантер (20), Паркер (13)
«Альба» — «Париж» — 83:92 (26:16, 18:21, 19:28, 20:27)
Ал: Шнайдер (18), Бин (16 + 14 подборов), Олинде (15)
П: Хифи (25), Уорд (23), Янтунен (12)
«Фенербахче» — «Маккаби» — 84:82 (16:21, 22:19, 20:27, 26:15)
Ф: Хейс (20), Холл (16), Биберович (15)
М: Оар (20), Рэндольф (14), Ли, Риверо (оба — 13)