Алексей Швед: «Знал, что фанаты «Спартака» будут поддерживать «Црвену Звезду»

Защитник «Химок» Алексей Швед не удивился тому, что футбольные болельщики «Спартака» будут поддерживать сербскую «Црвену Звезду» (78:72) в матче Евролиги в России.

— Я отлично отношусь к такой поддержке «Црвены Звезды» российскими болельщиками, — цитирует «РИА Новости» Шведа. — Сербы — наши братья, у меня очень много друзей-сербов. Я всегда отлично относился и отношусь к ним. Я прекрасно знал, что на этом матче будет много болельщиков футбольного «Спартака», они всегда поддерживают «Црвену Звезду», как и болельщики этого клуба поддерживают «Спартак», когда он играет в Сербии. Это здорово, что страны дружат между собой и поддерживают друг друга.

?«Црвена Звезда» всегда играет до конца, жестко, агрессивно, на грани фола. Они никогда не опускают руки и играют до последнего, что они сегодня и показали. У нас было преимущество в 15 очков, но соперник практически догнал нас. Сейчас у нас много травм, как и у других команд Евролиги, это общая проблема. Не знаю, с чем связано такое количество травм. Надеюсь, что череда травм скоро закончится, и в нужный момент мы сыграем оптимальным составом.