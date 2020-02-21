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Алексей Швед: «Шансы «Химок» на плей-офф улучшились»

02:38
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Разыгрывающий защитник «Химок» Алексей Швед после победы над «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что шансы комнады на выход в плей-офф улучшились.

— В Милане всегда тяжело играть, у них много болельщиков, а также очень хорошая команда и отличный тренер, — цитирует пресс-служба клуба Шведа. — Я знаю его, а он знает, как сделать так, чтобы команда играла в баскетбол высокого уровня. Очень рады, что обыграли «Милан». Бились до конца, оставались одним целым и сыграли хорошо. Наши шансы на плей-офф улучшились. Перед следующей игрой еще много времени, больше недели. Надеюсь, нам удастся отдохнуть и подготовиться к следующему матчу.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/february/845/

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