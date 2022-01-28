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28 января, 23:51

Алексей Швед: «Мы приехали в Казань с целью победить, и рады, что сделали это»

Алексей Швед поделился мнением о победе ЦСКА над УНИКСом
Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник ЦСКА Алексей Швед прокомментировал победу команды над УНИКСом (86:75) в матче Евролиги.

«Мы очень рады победе, потому что в этом сезоне проиграли УНИКСу два раза. Они очень здорово выступают в этом сезоне, — цитирует игрока сайт Евролиги. — Они играют быстро, бросают много трехочковых, и вообще, мне нравится их баскетбол. Но мы приехали в Казань с целью победить, и мы рады, что победили сегодня вечером».

Швед в матче обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне Евролиги, набрав 27 очков.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги. Следующий матч команда сыграет 2 февраля против турецкого «Анадолу Эфес».

Источник: https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=203&seasoncode=E2021#!quotes
БК УНИКС
БК ЦСКА
Алексей Швед
Евролига
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