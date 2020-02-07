Алексей Швед: «Одержали важную победу сегодня»

Защитник «Химок» Алексей Швед после победы над «Црвеной Звездой» (78:72) в Евролиге отметил справедливость результата. По его словам, необходимо оставаться сконцентрированными, чтобы выйти в плей-офф.

Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка, а также сделал девять результативных передач.

— Мы одержали важную победу сегодня, и теперь самое главное — продолжать в том же духе, оставаться сконцентрированными на нашей цели выйти в плей-офф, — цитирует ТАСС Шведа. — «Звезда» — сильный соперник, который всегда играет на максимуме. Неважно, дома матч или в гостях. Но мы здорово защищались, хорошо двигали мяч и заслужили победу.