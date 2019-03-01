Алексей Швед: "Не волновался перед возвращением на площадку"

Лидер "Химок" Алексей Швед, в матче регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (88:90) вернувшийся в строй после трехмесячного отсутствия из-за травмы, сказал, что хотел как можно быстрее присоединиться в команде и отметил, что последние неудачи не повлияли на атмосферу в раздевалке.

– В целом, играли хорошо, хоть и пропустили несколько легких мячей, – сказал Швед. – Но ничего страшного, впереди еще много матчей. Будем стараться прибавлять. Конечно, мне во время отсутствия хотелось как можно быстрее присоединиться к команде, помочь ей. Но палец заживал долго, и удалось вернуться только сейчас. Очень рад снова видеть болельщиков, играть вместе с ребятами. Сейчас самый важный период сезона, надо побеждать. Перед выходом на площадку не волновался. Просто был рад вернуться.

– Почему, на ваш взгляд, "Химки" в последнее время не могут добиться результата?

– В команде многое поменялось за последнее время. Пришел новый тренер, скоро добавится еще один баскетболист (защитник Эндрю Харрисон, – Прим. "СЭ"), нужно время сыграться. Мои задачи при новом тренере? Они почти не поменялись. Конечно, хочется побеждать, но череда поражений все равно закончится, и мы будем выигрывать. Не все сразу. Никто не любит проигрывать. Повторюсь, сейчас важный период, все хотят попасть в плей-офф. Атмосфера в команде у нас хорошая, мы все знаем, что победы придут. Не унываем, работаем и ждем. (Антон Бабошин)