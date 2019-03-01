00:32 | Баскетбол — Евролига

Алексей Швед: "Не волновался перед возвращением на площадку"

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Лидер "Химок" Алексей Швед, в матче регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (88:90) вернувшийся в строй после трехмесячного отсутствия из-за травмы, сказал, что хотел как можно быстрее присоединиться в команде и отметил, что последние неудачи не повлияли на атмосферу в раздевалке.

– В целом, играли хорошо, хоть и пропустили несколько легких мячей, – сказал Швед. – Но ничего страшного, впереди еще много матчей. Будем стараться прибавлять. Конечно, мне во время отсутствия хотелось как можно быстрее присоединиться к команде, помочь ей. Но палец заживал долго, и удалось вернуться только сейчас. Очень рад снова видеть болельщиков, играть вместе с ребятами. Сейчас самый важный период сезона, надо побеждать. Перед выходом на площадку не волновался. Просто был рад вернуться.

– Почему, на ваш взгляд, "Химки" в последнее время не могут добиться результата?

– В команде многое поменялось за последнее время. Пришел новый тренер, скоро добавится еще один баскетболист (защитник Эндрю Харрисон,Прим. "СЭ"), нужно время сыграться. Мои задачи при новом тренере? Они почти не поменялись. Конечно, хочется побеждать, но череда поражений все равно закончится, и мы будем выигрывать. Не все сразу. Никто не любит проигрывать. Повторюсь, сейчас важный период, все хотят попасть в плей-офф. Атмосфера в команде у нас хорошая, мы все знаем, что победы придут. Не унываем, работаем и ждем. (Антон Бабошин)

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