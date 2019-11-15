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Алексей Швед: «Хорошая защита в четвертой четверти стала главной причиной нашей победы»

04:04
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Разыгрывающий защитник «Химок» Алексей Швед после победы над «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (87:79) отметил, что хорошая защита стала залогом успеха.

— Хорошая защита в четвертой четверти стала главной причиной нашей победы, — цитирует пресс-служба клуба Шведа. — Мы играли очень хорошо, отсекали соперника на подборе и ушли в отрыв на 10 очков. Дистанция была не такой большой, но все же не позволили «Милану» вернуться в игру. Сыграли как команда, хорошо двигали мяч и искали открытого игрока. Всегда легче забивать, когда ты открыт. В целом, сыграли отлично. Вся команда и тренер проделали хорошую работу".

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/season/report/2019/november/817/

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