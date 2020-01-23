Алекс Ренфро: «У «Зенита» неплохие шансы обыграть «Олимпиакос»

Разыгрывающий «Зенита» Алекс Ренфро перед матчем Евролиги против «Олимпиакоса» отметил, что у российской команды неплохие шансы на победу.

— Понятно, что нам нелегко в таком графике, — цитируют «Известия» Ренфро. — Но у всех команд Евролиги такой напряженный календарь, и надо привыкать к этому. Считаю, что у нас неплохие шансы обыграть «Олимпиакос» и продолжить бороться за место в плей-офф. Отрыв пока не такой катастрофический.