Алекс Пойтресс объяснил, за счет чего «Зенит» выиграл у «Милана» в Евролиге

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс прокомментировал победу своей команды над «Миланом» (79:70) в матче регулярного сезона Евролиги. Американский баскетболист пропустил почти два месяца из-за травмы и впервые за долгое время сыграл на домашнем паркете своей команды.

— Чувствую себя прекрасно, проделал большую работу, чтобы травма меня не беспокоила и я мог помогать своим партнерам биться за каждый мяч, — отметил «СЭ» Алекс Пойтресс. — Если говорить про матч с «Миланом», то сегодня каждый игрок, который выходил на паркет внес свой вклад в эту победу. Особо выделю Кевина [Пангоса], Артураса [Гудайтиса] и Кей Си [Риверса]. Своими бросками они помогли нам вырвать концовку в этом напряженном поединке. Нам противостояла большая команда и я очень рад, что мы празднуем успех. Это очень важная победа для борьбы за место в плей-офф.

В игре с «Миланом» Пойтресс набрал 10 очков, 2 подбора и 1 передачу за 19 минут на паркете. «Зенит» одержал 15-ю победу и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

(Тимур Ганеев)