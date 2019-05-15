Алек Питерс: "Не знаю слабых сторон "Реала", но ЦСКА способен его обыграть"

Форвард ЦСКА Алек Питерс в интервью "Известиям" признался, что верит в победу над "Реалом"​ в "финале четырех" Евролиги. Решающая стадия самого престижного турнира Европы пройдет в Витории.

– В чем сильные стороны "Реала"?

– У "Реала" много снайперов, способных атаковать с высоким процентом. Отличные разыгрывающие, особенно Факундо Кампаццо. И, конечно, очень сильные центровые, здорово играющие пик-н-ролл и очень хорошо умеющие защищаться. Сдержать их очень важно.

– А слабые?

– Я не знаю слабых сторон "Реала", но уверен, что мы способны его обыграть. По ходу сезона нам дважды удалось это сделать. Мы верим в себя. Нам важно выполнить план на игру, разнообразно атаковать, не увлекаться только проходами под кольцо или трехочковыми.