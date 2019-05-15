Алек Питерс: "Не знаю слабых сторон "Реала", но ЦСКА способен его обыграть"

Форвард ЦСКА Алек Питерс в интервью "Известиям" признался, что верит в победу над "Реалом" в "финале четырех" Евролиги. Решающая стадия самого престижного турнира Европы пройдет в Витории.
– В чем сильные стороны "Реала"?
– У "Реала" много снайперов, способных атаковать с высоким процентом. Отличные разыгрывающие, особенно Факундо Кампаццо. И, конечно, очень сильные центровые, здорово играющие пик-н-ролл и очень хорошо умеющие защищаться. Сдержать их очень важно.
– А слабые?
– Я не знаю слабых сторон "Реала", но уверен, что мы способны его обыграть. По ходу сезона нам дважды удалось это сделать. Мы верим в себя. Нам важно выполнить план на игру, разнообразно атаковать, не увлекаться только проходами под кольцо или трехочковыми.
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https://iz.ru/878047/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/ia-ne-znaiu-slabykh-storon-reala-no-my-sposobny-ego-obygrat