«Зенит» обыграл «Альбу» в Евролиге
20 ноября 2020, 23:47
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на выезде победил «Альбу» (73:66).
В составе победителей самым результативным стал Уилл Томас. В его активе 17 очков. У берлинского клуба лучшим снайпером стал Бен Ламмерс.
Российский клуб одержал четвертую победу и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Альба» на 16-м месте с двумя победами в девяти играх.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 66:73 (10:12, 12:21, 21:18, 23:22)
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