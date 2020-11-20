«Зенит» обыграл «Альбу» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на выезде победил «Альбу» (73:66).

В составе победителей самым результативным стал Уилл Томас. В его активе 17 очков. У берлинского клуба лучшим снайпером стал Бен Ламмерс.

Российский клуб одержал четвертую победу и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Альба» на 16-м месте с двумя победами в девяти играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 66:73 (10:12, 12:21, 21:18, 23:22)