Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Зенит» обыграл «Альбу» в Евролиге

20 ноября 2020, 23:47
«Зенит» победил «Альбу». Фото БК «Альба».
«Зенит» победил «Альбу». Фото БК «Альба».
Теги:

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на выезде победил «Альбу» (73:66).

В составе победителей самым результативным стал Уилл Томас. В его активе 17 очков. У берлинского клуба лучшим снайпером стал Бен Ламмерс.

Российский клуб одержал четвертую победу и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Альба» на 16-м месте с двумя победами в девяти играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 66:73 (10:12, 12:21, 21:18, 23:22)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир