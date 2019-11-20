«Альба» обыграла «Црвену Звезду», «Жальгирис» уступил «Панатинаикосу»
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«Альба» на своем паркете переиграла «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги (92:80). Это вторая подряд победа немецкой команды.
В другой встрече «Жальгирис» потерпел третье кряду поражение, уступив дома «Панатинаикосу» (85:86).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 92:80 (21:15, 25:19, 21:20, 25:26)
«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 85:86 (16:19, 17:22, 20:23, 32:22)
Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
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