«Альба» обыграла «Црвену Звезду», «Жальгирис» уступил «Панатинаикосу»

«Альба» на своем паркете переиграла «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги (92:80). Это вторая подряд победа немецкой команды.

В другой встрече «Жальгирис» потерпел третье кряду поражение, уступив дома «Панатинаикосу» (85:86).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 92:80 (21:15, 25:19, 21:20, 25:26)

«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 85:86 (16:19, 17:22, 20:23, 32:22)

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры