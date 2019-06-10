"Альба" гарантировала себе участие в следующей Евролиге

Выход в финал Бундеслиги позволил берлинской "Альбе" получить гарантированную путевку в Евролигу. В финальном матче турнира клуб сыграет с "Баварией", которая уже имеет "wild-card" на следующие два года.

В полуфинальной серии плей-офф "Альба" обыграла "Ольденбург" со счетом 3-0.

В регулярном чемпионате Евролиги осталось лишь одно вакантное место по "wild-card". На него будут претендовать, как минимум, УНИКС и сербский "Партизан". Россию в следующем сезоне Евролиги точно представят ЦСКА и "Химки".