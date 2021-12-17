ЦСКА победил «Альбу» в Евролиге
ЦСКА победил «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 90:93.
Больше всего очков в составе ЦСКА набрал Йоханнес Фойгтманн (16 очков). У «Альбы» самым результативным стал Маодо Ло. Он набрал 26 очка.
ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице. «Альба» идет на 15-й позиции.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — ЦСКА (Россия) — 90:93 (21:23, 27:25, 25:21, 17:24)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю