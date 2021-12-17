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ЦСКА победил «Альбу» в Евролиге

22:54
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ЦСКА победил «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 90:93.

Больше всего очков в составе ЦСКА набрал Йоханнес Фойгтманн (16 очков). У «Альбы» самым результативным стал Маодо Ло. Он набрал 26 очка.

ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице. «Альба» идет на 15-й позиции.

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Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — ЦСКА (Россия) — 90:93 (21:23, 27:25, 25:21, 17:24)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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