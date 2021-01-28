ЦСКА обыграл «Альбу» в матче Евролиги

ЦСКА обыграл «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 71:68.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. Отметим, что армейцы провели встречу без разыгрывающего Майка Джеймса — американец выведен из состава красно-синих и отстранен от тренировок.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — ЦСКА (Россия) — 68:71 (15:20, 22:14, 19:18, 12:19)

А: Сива (15), Грейнджер (9), Фонтеккио, Эрикссон (оба — 8)

Ц: Шенгелия (20), Хэкетт (13), Милутинов (10+11 подборов)

27 января.