Актер Омар Си стал сосовладельцем баскетбольного клуба «Париж»

Баскетбольный клуб «Париж» на официальном сайте объявил, что французский актер и продюсер Омар Си присоединился к акционерам и организационной структуре клуба в качестве совладельца.

«Я большой поклонник баскетбола, и впервые я пришел посмотреть игру клуба во время матча Евролиги против «Басконии» в ноябре прошлого года. Меня поразила энергия проекта: это клуб, способный объединить Париж во всем его многообразии. На площадке команда излучает интенсивность и силу характера, которые являются главной движущей силой спортивных амбиций. Я очень воодушевлен идеей участия в развитии парижского баскетбола», — отметил Си.

«Париж» с результатом 23-7 стал победителем чемпионата Франции.