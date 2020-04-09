Агент Шведа не исключает возвращения россиянина в НБА

Агент разыгрывающего защитника «Химок» Алексея Шведа Обрад Фимич считает, что 31-летний россиянин может вернуться в НБА. Он с 2012 по 2015 год играл в североамериканской лиге.

— Что я думаю о возможном возвращении Алексея в НБА? Каждый год к нему есть интерес клубов лиги, — цитируют «Известия» Фимича. — Не исключаю, что в случае досрочного завершения Евролиги и продления этого сезона в НБА Швед может оказаться в одной из команд, претендующих на кубок Ларри О'Брайена.