Афины не примут "Финал четырех" Евролиги в 2020 году

Руководитель Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что финальная стадия турнира в будущем сезоне не пройдет в столице Греции Афинах, как планировалось ранее. Традиционно имя хозяина будущего "Финала четырех" называли во время проведения решающих матчей текущего розыгрыша, но в нынешнем году этого не произошло.

– К сожалению, нам не удалось завершить переговоры со второй стороной, поэтому объявления не последовало, – сказал Бертомеу журналистам. – На данный момент у нас есть несколько городов, проявивших интерес к проведению "Финала четырех"-2020. Я считаю, что было бы здорово объявить хозяев "Ф4" сразу на два сезона вперед. Поэтому, пытаясь достичь этой цели, мы откладываем объявление решения по следующему сезону. По разным причинам переговоры по второму кандидату еще не на той стадии, когда можно было бы заключать сделку. Поэтому мы берем паузу в несколько недель – вам нужно подождать еще немного. Но я обещаю, что место проведения "Финала четырех"-2020 вам обязательно понравится. Но это точно не Афины. (Антон Бабошин)