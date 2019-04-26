ЦСКА одержал победу над "Басконией" (92:83) в четвертом матче четвертьфинала Евролиги. Счет в серии стал: 3-1 в пользу москвичей. Армейцы вышли в полуфинал турнира.
Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, который набрал 27 очков. В составе "Басконии" 21 очко набрал центровой Венсан Порье.
ЦСКА стал третьим участником "Финала четырех". Ранее в решающий раунд вышли "Реал" и "Фенербахче".
Евролига
Четвертая игра
1/4 финала
"Баскония" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 83:92 (22:20, 26:19, 23:29, 12:24)
Счет в серии: 1-3.
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