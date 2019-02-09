21 очко Дугласа не спасло "Дарюшафаку" от поражения в матче с "Миланом"

"Милан" на своем паркете выиграл у "Дарюшафаку" в матче регулярного чемпионата Евролиги (90:78). Это третья подряд победа итальянской команды.

В другой встрече "Баскония" переиграла "Баварию", несмотря на 18 очков Деррика Уильямса.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) - "Дарюшафака" (Турция) - 90:78 (19:17, 21:19, 20:25, 30:17)

М: Кузминскас (19), Джеймс (18), Джерреллс (16)

Д: Дуглас (21), Езмизрак (11), Байгюль (10), Эрик (10)

"Баскония" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 76:68 (19:16, 19:21, 21:16, 17:15)

Бас: Дженнинг (13), Джонс (12), Пуарье (11)

Бав: Уильямс (18), Бартел (11)