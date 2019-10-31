20 очков Хиггинса помогли «Барселоне» обыграть «Валенсию»
01:53
«Барселона» переиграла «Валенсию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:77). Самым результативным игроком встречи стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 83:77 (21:19, 23:22, 18:24, 21:12)
Б: Хиггинс (20), Миротич (17), Ханга (13).
В: Лойд (17), Дублевич (12), Ндур (11), Сан Эметерио (11).
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